Vini Jr entra no top-10 da Forbes e é o único brasileiro entre os mais bem pagos do mundo

Vini Jr é o único brasileiro no top-10 da Forbes, com ganhos de 60 milhões de dólares por temporada - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

A revista Forbes divulgou, nesta quinta-feira (16), o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo em 2025, e Vini Jr aparece em destaque. O atacante do Real Madrid é o único brasileiro da lista e ocupa a sexta colocação, com ganhos de 60 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 326 milhões).

O destaque de Vini Jr dentro e fora de campo o coloca entre as principais estrelas do futebol mundial. Além do alto salário no Real Madrid, o jogador também vem ampliando sua presença no mercado publicitário, consolidando-se como um dos rostos mais valiosos do esporte.

O topo do ranking segue dominado por Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que mantém a liderança isolada com 280 milhões de dólares anuais (R$ 1,5 bilhão). Logo atrás aparecem Lionel Messi, do Inter Miami, com 130 milhões de dólares (R$ 707 milhões), e Karim Benzema, do Al-Ittihad, com 104 milhões (R$ 566 milhões).

Além disso, o Real Madrid é o clube com maior número de representantes entre os dez primeiros: além de Vini Jr, figuram Kylian Mbappé (5º lugar) e Jude Bellingham (9º). O Barcelona também marca presença com Lamine Yamal, em décimo.

Confira o top-10 da Forbes:

1º – Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 280 milhões de dólares

2º – Lionel Messi (Inter Miami) – 130 milhões de dólares

3º – Karim Benzema (Al-Ittihad) – 104 milhões de dólares

4º – Kylian Mbappé (Real Madrid) – 95 milhões de dólares

5º – Erling Haaland (Manchester City) – 85 milhões de dólares

6º Vini Jr (Real Madrid) – 60 milhões de dólares

7º – Mohamed Salah (Liverpool) – 55 milhões de dólares

8º – Sadio Mané (Al-Nassr) – 54 milhões de dólares

9º – Jude Bellingham (Real Madrid) – 44 milhões de dólares

10º – Lamine Yamal (Barcelona) – 43 milhões de dólares

De acordo com a revista, os dez jogadores mais bem pagos devem somar mais de 1 bilhão de dólares em ganhos na temporada 2025/26.

É a sexta vez na última década que Cristiano Ronaldo lidera o levantamento, mas o crescimento de Vini Jr confirma o nome do brasileiro entre a elite financeira e esportiva do futebol mundial.

