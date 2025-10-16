Titularidade da meta do Internacional entra em discussão por falhas de Anthoni

A comissão técnica do Internacional provavelmente debaterá qual a melhor decisão tomar a respeito da titularidade em sua meta na reta final da temporada. Tal cenário de indefinição passou a ser predominante pelos erros recentes de Anthoni. O camisa 24 acumulou falhas nos três gols e outros lances da derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na última quarta-feira (15). Com a lesão de Rochet, dono da posição, a principal alternativa a ficar com a vaga é Ivan.

O arqueiro uruguaio, que tem status de titular absoluto, há pouco tempo passou por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda pela contusão anterior que sofreu em um dos dedos. No caso, o procedimento ocorreu para a remoção de uma placa e alguns parafusos. Ao mesmo tempo, ele está em tratamento de um edema ósseo no pé esquerdo. Não há um prazo oficial emitido pelo Colorado para o retorno do camisa 1 à meta e nem sequer ainda na reta final desta temporada.

Possível disputa no gol pode ditar reta final do ano no Internacional

A expectativa é de que, em um primeiro momento, o técnico Ramón Díaz dê mais uma oportunidade a Anthoni. Na tentativa de retomar a confiança, exatamente no jogo contra o Sport, no próximo domingo (19). Isso porque o jovem goleiro conta com reputação positiva, nos períodos em que substituiu Rochet pelas suas performances positivas.

Entretanto, com o desempenho irregular do arqueiro de 23 anos, Ivan passa a ser uma possibilidade. A propósito, ele está no Internacional desde o começo do ano passado, com o intuito de ser a opção a Rochet. Apesar disso, o planejamento não se confirmou por uma grave lesão no joelho direito do camisa 12 exatamente em sua estreia em janeiro.

Pela longa recuperação, Ivan só voltou a ficar disponível na reta final da última temporada. Contudo, perdeu espaço e viu a ascensão de Anthoni como reserva imediato de Rochet. O possível cenário favorável para o camisa 12 é a abertura de uma disputa pela titularidade da meta do Colorado.

