Justiça autoriza o Vasco a receber empréstimo da Crefisa

O Vasco foi autorizado pela Justiça a receber o empréstimo de R$ 80 milhões negociado com a Crefisa. O Administrador Judicial e o Ministério Público já tinham recomendado a autorização do repasse. Dessa forma, o pedido foi acatado nesta quinta-feira, pela juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

A juíza destacou que o empréstimo é fundamental e urgente para o pagamento de despesas operacionais, como salários e fornecedores estratégicos. O Vasco estima os gastos contábeis em aproximadamente R$ 170 milhões até o final do ano.

O Vasco vai ter que prestar contas da utilização dos recursos para o Administrador Judicial, ao Ministério Público a à Justiça. Portanto, o dinheiro oriundo do empréstimo deverá ser usado exclusivamente para o pagamento das despesas operacionais.

O Vasco ofereceu à Crefisa 10% das ações da SAF como garantia do empréstimo. O empréstimo é denominado como Financiamento DIP (Debtor in Possession), que é um tipo de crédito previsto na Lei de Recuperação Judicial, usado para manter as operações e evitar o colapso financeiro das empresas que estão em crise.

Vasco vai utilizar R$ 70 milhões em outubro

Com a autorização da Justiça, a expectativa é de que o Vasco receba R$ 30 milhões do empréstimo o quanto antes, já que pretende utilizar R$ 70 milhões ainda neste mês. Assim, a outra parte está prevista para até o dia 26 de outubro. Posteriormente, o Vasco pretende receber mais duas parcelas de R$ 5 milhões cada, que serão recebidas em novembro e dezembro, respectivamente.

Vale destacar que o empréstimo foi debatido e autorizado na Assembleia de Credores, que também aprovou o plano de Recuperação Judicial, em reunião realizada na última quinta-feira (9).

