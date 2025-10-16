Santos será investigado pelo Ministério da Fazenda por ação com patrocinadora

O Santos passará por um processo de investigação pela Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização da SPA (Secretaria de Prêmio e Apostas) do Ministério da Fazenda. A entidade vai apurar uma ação do Peixe com a 7kBet, patrocinadora master do clube. Afinal, o clube realizou promoção em que torcedores poderiam trocar um ingresso para o clássico contra o Corinthians se fizessem apostas na plataforma da operadora. A informação inicial é do “ge”.

Na ação divulgada pelo clube nas redes sociais, o torcedor deveria depositar ou utilizar R$ 70 de seu saldo em jogos on-line ou em apostas esportivas para ter direito a uma entrada para o jogo, disputado na Vila Belmiro na quarta-feira.

De acordo com a informação, a ação desrespeita a chamada portaria do “Jogo Responsável”. Ela veda que as empresas ofereçam bônus para a entrada de novos usuários ou ofertem vantagens que possam induzir o apostador ao jogo. Desta maneira, as punições incluem advertência, multas e cassação de autorização para operar, entre outras.

A 7kBet patrocina o Santos desde abril, com contrato de dois anos. O acordo renderá R$ 105 milhões ao clube. Além da presença na camisa, a marca da 7K é exibida nas placas de LED da Vila Belmiro, no tapete central e em um camarote exclusivo na Vila Belmiro.

