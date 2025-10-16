Ex-Santos, atacante é vítima de atentado ao chegar em treino no Equador

Bryan Angulo, atacante ex-Santos, foi alvo de um atentado contra a sua vida, nesta quinta-feira (16). Ele chegava para um treino na LDU Portoviejo, do Equador, no momento em que foi vítima de um ataque por dois homens em uma moto.

Em um comunicado, a LDU Portoviejo anunciou que outros dois dos seus jogadores também foram ameaçados envolvendo a partida desta sexta-feira contra o Búhos, válida pela Segunda Divisão equatoriana.

“A Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa ao público, à mídia e aos torcedores em geral que, infelizmente, o jogador Bryan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida. Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus companheiros de equipe, podemos confirmar que seu estado de saúde é estável. Também informamos que vários de nossos jogadores receberam ameaças relacionadas ao evento esportivo agendado para esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, contra o clube Búhos ULVR”, relatou o clube.

Inclusive, a LDU Portoviejo exigiu que o jogo ocorra em um local que haja garantia de segurança tanto no gramado como fora dele.

“Repudiamos qualquer ato que busque intimidar, assustar ou gerar medo em nossos jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores. Condenamos veementemente qualquer forma de violência, pois o futebol deve ser um espaço de paz, respeito e união”, complementou

Atualmente com 29 anos, Angulo jogou pelo Santos em 2022. Ele esteve em campo 24 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência. Após sair do Peixe, ele jogou por Emelec, The Strongest, Mushuc Runa e, atualmente, na LDU Portoviejo.

