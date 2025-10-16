Botafogo atrasa parcela por ??lvaro Montoro, e Vélez pode acionar a Fifa

O Botafogo é alvo de mais uma cobrança. De acordo com o site argentino “Doble Amarilla“, o clube alvinegro está devendo uma parcela ao Vélez Sarsfield pela contratação pela contratação de Álvaro Montoro, oficializada em junho, antes do Mundial de Clubes. O clube carioca precisa pagar pouco mais de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual). O vencimento foi em agosto e ainda não foi liquidada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Botafogo e Vélez Sarsfield acordaram o pagamento de 9 milhões de dólares (R$ 49 milhões). O clube carioca confirmou o atraso, mas não justificou o motivo da inadimplência, de acordo com o “ge”.

Com isso, o clube argentino analisa os próximos passos para exigir o cumprimento do acordo. Caso não consiga avanço nos próximos dias, os argentinos não descartam acionar organismos internacionais, ou seja, a Fifa.

Montoro tem temporada promissora já que tem 18 jogos, três gols e duas assistências com a camisa alvinegra. No entanto, o meia de 18 anos sofreu uma fratura na clavícula durante a disputa do Mundial Sub-20 pela Argentina e não se sabe se ainda volta a entrar em campo pelo Botafogo em 2025. Afinal, o clube não estimou um prazo para o retorno do jogador aos gramados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.