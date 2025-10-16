Atlético se reapresenta e conta com quatro reforços no treinamento

Sampaoli tem mais opções para montar o time do Atlético contra o Corinthians - (crédito: Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

Após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena MRV, o Atlético se reapresentou nesta quinta-feira (16) no CT visando ao jogo diante do Corinthians, no sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli contou com o retorno de jogadores importantes para o confronto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O zagueiro Júnior Alonso e o volante Alan Franco, que estavam a serviço de suas respectivas seleções, chegaram a Belo Horizonte pela manhã e treinaram normalmente na Cidade do Galo na parte da tarde. O clube tentou antecipar o retorno da dupla para o jogo contra o Cruzeiro, mas não obteve êxito.

Sampaoli terá mais duas novidades para montar o time contra o Corinthians. Afinal, o zagueiro Vitor Hugo e o meia Igor Gomes retornam de suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta sexta, o treinador argentino comandará mais uma atividade na Cidade do Galo para definir o time que enfrentará o Timão. Em seguida, viajará para São Paulo com o intuito de quebrar um jejum de mais de quatro meses sem vencer fora de casa.

Aliás, Sampaoli não descartou alterar o time para o confronto em Itaquera. Afinal, na terça-feira (21), tem o duelo contra o Independiente del Valle, na altitude de Quito, no Equador, no jogo de ida da semifinal da Conmebol Sul-Americana.

“A partida de sábado é muito importante. Temos que ver quem vai estar mais descansado, lembrando que teremos uma partida na altitude, na terça-feira. Tudo é considerado”, disse o comandante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.