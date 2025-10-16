Rodrigo Caetano ganhará homenagem com medalha Tiradentes

Rodrigo Caetano, diretor executivo das seleções masculinas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ganhará a homenagem com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O projeto de resolução que concede a honraria foi aprovado nesta quarta-feira (15) pelos deputados da Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A iniciativa é do deputado Fred Pacheco (PMN), que destacou a contribuição de Caetano ao esporte nacional ao longo de mais de quatro décadas de dedicação ao futebol. A data da cerimônia de entrega da medalha Tiradentes terá definição nos próximos dias pela presidência da Alerj.

Natural de Porto Alegre (RS), Caetano nasceu em 18 de fevereiro de 1970 e iniciou sua trajetória esportiva ainda na infância. Ele, aliás, iniciou sua carreira executiva em 2005, no departamento de base do Grêmio. Com o bom desempenho, foi para o No Vasco, ele destacou-se pela reestruturação do elenco após o rebaixamento de 2009. Além disso, conquistou a Copa do Brasil de 2011.

Depois disso, Rodrigo Caetano assumiu a direção de futebol do Fluminense, onde participou da montagem do elenco campeão carioca e brasileiro de 2012. Mais tarde, integrou a diretoria do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, período de reequilíbrio financeiro e reorganização administrativa.

Além disso, o dirigente também teve passagens por Internacional e Atlético-MG. No clube mineiro, ele conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o tricampeonato mineiro em 2021. Atualmente, como diretor executivo das seleções masculinas da CBF, Rodrigo coordena as áreas técnica e administrativa das equipes nacionais, participando ativamente do processo de modernização da entidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.