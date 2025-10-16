Errata: Victor Luís, do Vasco, não foi expulso contra o Fortaleza

Erramos: Victor Luís, do Vasco, não foi expulso contra o Fortaleza - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

O lateral-esquerdo Victor Luís não foi expulso na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, por 2 a 0, na última quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Jogada10 publicou equivocadamente o ocorrido e pede desculpas.

Na súmula da partida, o Vasco conta com apenas um jogador expulso. Trata-se de Hugo Moura, que levou o cartão vermelho ainda no primeiro tempo. Já o Fortaleza teve três expulsões. Adam Barreira, aos 29 minutos da segunda etapa, e Pablo Roberto e Kuscevic após o término do jogo.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou a aplicação dos cartões vermelhos e destacou a confusão generalizada ao final do jogo.

Hugo Moura: “Expulso de forma direta por ter atingido com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário, Yeison Guzman, com uso de força excessiva na disputa de bola”. Barreiro: “Expulso por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário Léo Jardim e agir de maneira provocativa com o mesmo, ambas as ações com o jogo paralisado”. Pablo Roberto: “Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu

adversário, o atleta Barros”. Kuscevic: “Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário, Mateus Carvalho. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido a confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário. A sanção disciplinar foi informada ao capitão de sua equipe, Yago Pikachu, na saída do campo.

