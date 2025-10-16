Flamengo, o tal Time da Moda, como estava na faixa lamentável vence o clássico

Primeiro: Flamengo, “Time da Moda”, como estava na faixa, é uma tentativa de ironia de um ridículo absolutamente formidável. Afinal são 130 anos de conquistas intermináveis. Segundo: Pedro calou a boca de Filipe Luis. Fez o primeiro e deu o passe para o segundo gol. E Plata, mal entrou, e meteu 3 a 0. Ficou assim: Time da Moda 3 a 0 Botafogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Flamengo teve maior posse de bola. E soube aproveitar uma das raras chances criadas ao longo do primeiro tempo, quando Arrascaeta conduziu e rolou para Pedro bater à esquerda de Léo Linck para abrir o placar: 1 a 0. O Botafogo só esteve próximo de ameaçar em conclusões de Arthur e Cuiabano.

Já o árbitro carioca Alex Gomes Stéfano, e o VAR, comandado pelo paranaense Rodolpho Toski Marques, ignoraram um pênalti. Claro pisão no pé de Allan em Luiz Araújo, aos 34 minutos. Mas a tal geringonça sequer chamou o juiz.

Alguém precisava dizer a Emerson Royal, no intervalo, que o jogo é ofensivo, e retardar a bola, o tempo inteiro, é beneficiar o adversário. Os times voltaram para segunda etapa sem mudanças. Filipe Luis manteve o lateral e Samuel Lino, que é de uma impressionante inutilidade. Mas o o que via era uma partida equilibrada, totalmente indefinida, pois as equipes não conseguiam levar perigo. Aos 12, Cuiabano acertou a canela de Emerson Royal e quem recebeu o amarelo foi o rubro-negro.

Flamengo amplia

Aos 14, substituições no Flamengo, com as entradas de Erick Pulgar e Éverton Cebolinha respectivamente nos lugares de Évertton Araújo, já advertido, e Samuel Lino, quando foi possível reparar que ele estava em campo. O Botafogo também mexeu, para ampliar o poder ofensivo. O time visitante tocava sem objetivo, e o local tentava, de maneira confusa, chegar ao empate. Contudo, aos 24, o Flamengo finalmente acertou um contra-ataque, e a bola caiu nos pés de Pedro, que deixou Luiz Araújo livre para bater: 2 a 0. Quatro minutos depois, Arrascaeta deu a vez a Carrascal. Aos 33, Éverton Cebolinha, que hoje não vinha mal, sentiu e entrou Michael. No minuto seguinte, Carrascal levantou para Plata enfiar 3 a 0.

Dessa vez, Filipe Luis, que tenta encaminhar renovação, que se espera, não aconteça, não conseguiu atrapalhar. O problema do Flamengo é que o técnico já fez a equipe perder muitos pontos; Empates com Vasco, Grêmio e Cruzeiro, todos em casa. Assim, praticamente entregou o Brasileiro ao Palmeiras, que dificilmente perderá mais pontos. E o juiz, que distribuiu cartões à vontade, deixou evidente porque a arbitragem, no Brasil, é tão criticada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.