Elenco do Santos dá “trote” em segurança que deu bolada em filha de Neymar

Neymar juntou os outros jogadores do Santos para “vingar” sua filha Mavie. Antes do treino do Santos desta quinta-feira (16), o craque junto os outros jogadores alvinegros para aplicarem um trote no segurança Silas Gonçalves, que acertou, acidentalmente, uma bolada na menina, antes do jogo contra o Corinthians.

O craque publicou nas redes sociais um vídeo em que estava com os jogadores e mandou um recado para sua filha. Na sequência, Silas teve que passar por um “corredor polonês”, recebendo chutes, em tom de brincadeira, do elenco santista.

“Aí, filha! Papai tá vingando, tá?”, brincou o craque.

Perdão, Silas, mas a Mavie precisava ser vingada! ???? pic.twitter.com/7GiGzBZdxn — Santos FC (@SantosFC) October 16, 2025

Depois do trote, o segurança levou a situação com humor e pediu, mais uma vez, desculpas a Neymar. Antes da partida do Santos contra o Corinthians, Mavie estava acompanhada do jogador na beira do gramado, onde também foi flagrada fazendo a careta que o pai faz ao comemorar os gols. Após um chute, Messias tenta segurar uma bola, que acaba acertando a cabeça dela.

