Invicto como titular, Barros vira amuleto do Vasco em boa fase

Barros se firmou como uma peça fundamental no bom momento do Vasco. Desde que assumiu a titularidade sob o comando de Fernando Diniz, o jovem volante não sabe o que é perder. São nove partidas invicto como titular, um marco que chama a atenção e fortalece sua importância no time.

Tudo começou após o retorno de Barros a São Januário. Ele reestreou contra o Corinthians, entrando no fim da partida — a única derrota do Vasco nas últimas dez partidas em que disputou. No jogo seguinte, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, Barros herdou a vaga de titular devido à lesão de Tchê Tchê.

A partir dali, o Cruz-Maltino iniciou uma sequência positiva de resultados, com o volante presente em todas as vitórias e empates. A única exceção foi a derrota para o Palmeiras, justamente quando Barros cumpria suspensão.

Sua primeira vez como titular foi marcante. No duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, formou a dupla de volantes com Jair e se destacou como um dos melhores em campo. Após a grave lesão de Jair, Barros manteve a vaga no time e passou a atuar ao lado de Hugo Moura.

Barros é um dos líderes de desarmes no Vasco

Desde então, Barros tem demonstrado consistência e maturidade. Contra o Fortaleza, por exemplo, segurou praticamente sozinho a marcação no meio de campo após a expulsão de Hugo Moura, sendo decisivo em desarmes por baixo e nas bolas aéreas. Sua aplicação tática e combatividade chamam atenção, mesmo com poucos jogos disputados.

Além disso, o volante também brilhou em partidas importantes, como contra Flamengo, Bahia e Cruzeiro. No Brasileirão, mesmo com apenas oito jogos, Barros já figura entre os dez melhores do elenco em número de desarmes — e possui a segunda melhor média do time nesse quesito.

Com o Vasco invicto sempre que ele está em campo como titular, Barros se consolida como um verdadeiro amuleto do time. Mais do que um jovem promissor, ele se tornou símbolo da nova fase do clube.

