Bruno Lage processa o Botafogo na Justiça por dívida

Ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage avançou com uma ação na Justiça contra a SAF alvinegra. O português cobra cerca de R$ 9 milhões (€ 1,4 milhão), segundo a ESPN, por verbas rescisórias, indenizações e danos morais. O técnico comandou o time carioca de julho a outubro de 2023, na temporada que marcou a perda do título do Campeonato Brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lage afirma que foi demitido de forma antecipada e sem justa causa três meses antes da validade total do contrato. Além disso, o treinador também alega que não recebeu nenhuma quantia pela rescisão e que o clube descumpriu um acordo extrajudicial de parcelamento do pagamento das verbas devidas.

Entre os pedidos estão o pagamento de salários até dezembro de 2023, FGTS com multa de 40%, férias e 13º proporcionais, multas e indenização por danos morais de R$ 100 mil. Além disso, ele alega abalo financeiro e psicológico pela falta de pagamento.

Lage chegou ao Botafogo em julho de 2023 com expectativa de permanecer até o fim da temporada, mas sua passagem durou apenas três meses, marcada por uma sequência negativa de resultados. O clube acabou perdendo o título do Brasileirão na reta final.

Em abril desse ano, ele entrou com uma ação na Justiça da Inglaterra contra John Textor. Na ocasião, o pedido foi de 6 milhões de libras (R$ 46 milhões na cotação da época) do dirigente americano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.