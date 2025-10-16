Grêmio domina e vence São Paulo no Brasileirão

No duelo entre tricolores pela 28ª rodada do Brasileirão, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), na Arena, em Porto Alegre. Os donos da casa conseguiram se impor e venceram o time paulista com dois gols marcados pelo atacante Carlos Vinícius neste retorno das equipes após a pausa para a Data Fifa.
Dessa maneira, o Grêmio se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Bragantino na rodada passada e subiu na tabela. Com a vitória em casa, o Tricolor gaúcho chegou a 36 pontos e subiu para a 11ª posição.
Por outro lado, o São Paulo atravessa uma fase ruim e não conseguiu se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, de virada, no Morumbis. Assim, o time segue com 38 pontos, na 8ª posição, e chegou a três derrotas nas últimas quatro rodadas.
VEEEENCE O GRÊMIO! ???????? #Grêmio 2×0 São Paulo
No duelo de Tricolores, quem triunfa é o Imortal! Um domínio total, do início ao fim da partida e mais 3?? na conta. Carlos Vinícius fez a pose duas vezes e formou o descontrole na Arena. VAMOS, GRÊMIO! ???????? #GRExSAO #Brasileirão2025 pic.twitter.com/4uXK3flekw
— Grêmio FBPA (@Gremio) October 16, 2025
O jogo
A primeira etapa começou equilibrada, com poucas chances claras. Mas, o Grêmio abriu o placar após insistência. Amuzu arriscou de fora da área e Carlos Vinicius se antecipou para mandar a bola para o gol. O São Paulo também criou oportunidades, com Tapia finalizando por cima e em uma boa chance que passou perto da trave, enquanto os gaúchos ainda levaram perigo com Pavon e Wagner Leonardo, mas pararam em boas defesas de Rafael.
Na volta do intervalo, o Grêmio seguiu melhor, pressionou e chegou ao segundo gol com Carlos Vinícius logo aos 10 minutos. Edenilson fez boa jogada individual, foi derrubado na área por Sabino e, após revisão no VAR, o juiz assinalou pênalti para os donos da casa. O São Paulo, por outro lado, não conseguiu reagir e acabou sendo uma presa fácil na Arena. O ponto forte do tricolor paulista foi o goleiro Rafael, que seguiu fazendo grandes defesas, além de uma bola na trave de Ferreira no último lance do jogo.
GRÊMIO 2X0 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro Série A – 28ª rodada
Data e horário: 16/10/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília).
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).
Público total: 21.526 torcedores.
Renda: R$ 1.067.568,00.
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Arthur Melo (Gustavo Martins, 39’/2ºT) e Edenilson (Cuéllar, 39’/2ºT); Alysson, Amuzu (Cristaldo, 21’/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco (Lucas, no intervalo), Arboleda, Sabino e Cédric Soares; Marcos Antônio, Alisson, Rodriguinho (Ferreira, 20’/2ºT) e Wendell (Patryck, 12’/1ºT); Luciano (Rigoni, 34’/2ºT) e Gonzalo Tapia (Luiz Gustavo, 20’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
Gols: Carlos Vinícius, 39’/1ºT (1-0); Carlos Vinícius, 10’/2ºT (2-0).
Árbitro: Davi Lacerda (ES).
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Douglas Pagung.
VAR: Rodrigo Nunes de Sá.
Cartões amarelos: Dodi (GRE); Gonzalo Tapia, Maílton, Luciano (SAO).
