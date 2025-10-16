Rafael enfatiza necessidade do São Paulo em buscar pontos no Brasileirão: “Subir na tabela”

O São Paulo conheceu a sua segunda derrota seguida no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor viajou até Porto Alegre e perdeu para o Grêmio por 2 a 0, em uma atuação abaixo daquilo que o time apresentou nas últimas partidas.

O goleiro Rafael lamentou a derrota na capital gaúcha. O jogador enfatizou que o Tricolor precisa vencer suas partidas para conseguir subir na tabela, para se aproximar do G6. O arqueiro também comentou que o time começou bem no jogo, mas se perdeu ao sofrer o primeiro gol.

“Sempre que a gente veste a camisa do São Paulo, a gente entra para vencer, sabemos que era um jogo difícil, mas precisamos pontuar para subir na tabela. Começamos bem o jogo, tivemos o controle, mas não finalizamos. Depois do gol, o Grêmio teve mais volume e dominou a partida”, destacou.

Para tentar se aproximar do G6, Rafael já foca na próxima partida, fora de casa, contra o Mirassol. A equipe do interior paulista está na quarta posição, fechando a zona de classificação direta para a Libertadores, 11 pontos na frente do São Paulo.

“É lamentar o jogo que fizemos, a oportunidade perdida de pontuar. E agora ver os erros que fizemos e corrigir para o duelo contra o Mirassol”, pontuou.

