Pesquisa: 50% dos torcedores veem favorecimento da arbitragem a três clubes

Uma nova pesquisa da AtlasIntel expõe um cenário de profunda desconfiança do torcedor com a arbitragem brasileira. O levantamento apontou que 50,3% do público acredita na existência de um favorecimento a determinados clubes. Nesse sentido, os entrevistados apontam Palmeiras (72%), Flamengo (70%) e Corinthians (60%) como os clubes que mais recebem ajuda dos árbitros. O instituto ouviu 1.618 pessoas em todo o Brasil entre os dias 6 e 10 de outubro para chegar a estes números.

Além da percepção de favorecimento, a principal queixa dos torcedores é a falta de critérios iguais em lances parecidos. Cerca de 50,9% dos respondentes mencionaram essa inconsistência como um problema grave. O público também destacou o baixo preparo técnico dos árbitros (34,1%) e a falta de transparência nas decisões (32,5%). Consequentemente, o nível de satisfação é muito baixo. Quase metade dos entrevistados (46,2%) se declara “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”, enquanto apenas 9,3% demonstram alguma satisfação.

Pesquisa aponta ainda mais pessimismo dos torcedores

O pessimismo com o futuro do setor também é evidente nos dados. A maioria dos torcedores, 52,8%, acredita que a qualidade da arbitragem está piorando, mesmo com a tecnologia do VAR. Em contrapartida, somente 14,6% enxergam alguma melhora no trabalho dos juízes. Diante dessa crise de credibilidade, uma solução ganha força entre o público. A pesquisa mostra que 71,0% dos torcedores apoiam a criação de um órgão independente para gerir a arbitragem, nos moldes do que ocorre na Inglaterra com a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL).

Por fim, os entrevistados indicaram os caminhos que consideram mais eficazes para a arbitragem evoluir. A maioria (58,1%) vê a profissionalização total dos árbitros como a principal solução para o problema. Além disso, a divulgação completa dos áudios e das decisões do VAR aparece como a segunda medida mais importante, com 39,1% das menções. Essas sugestões refletem, portanto, um desejo por maior transparência e competência para que a confiança no futebol brasileiro seja restaurada.

