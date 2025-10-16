Mano Menezes enaltece segurança do Grêmio após vitória: “Em todos os aspectos”

O Grêmio voltou bem da Data Fifa, com uma atuação que agradou o seu torcedor. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor bateu o São Paulo por 2 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão após três rodadas, ganhando duas posições na tabela.

O treinador Mano Menezes também aprovou a atuação da equipe. O comandante tricolor destacou que o time conseguiu apresentar segurança em todos os aspectos do jogo, além de conseguir atuar com tranquilidade.

“O que mais me deixa contente, disse isso hoje antes do jogo, na palestra de preparação final, é que já sabemos o que vamos jogar. Várias vezes entramos para o jogo sem saber o que íamos jogar, porque não tínhamos segurança de muita coisa, sabíamos que íamos oscilar muito dentro do jogo. Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, mais seguros com a posse de bola, então sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos na transição, com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente”, destacou.

Coletivo funcionando

Outro ponto que agradou Mano foi o jogo coletivo, que funcionou à medida que o Grêmio conseguiu se encontrar na partida. O treinador também elogiou muito a atuação de Edenílson e espera que a torcida perca a desconfiança que tem pelo jogador.

“Começamos o jogo um pouco tensos, mas a equipe foi se encorajando. Quando a equipe se acalmou, a gente foi melhorando e, com um coletivo melhor, surgiram aqueles que se destacaram mais. Talvez Edenílson tenha sido o que se destacou mais. Estamos felizes porque trabalhamos muito para que esse ranço, que se tem na província, com Edenílson, seja apagado. Edenílson é, se eu não me engano, o volante que mais marcou gols no Brasileiro de pontos corridos”, enfatizou.

