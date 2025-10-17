Kaio Jorge vive dilema no Cruzeiro com jejum e primeira expulsão

A noite do clássico contra o Atlético-MG foi de sentimentos opostos para Kaio Jorge. O atacante do Cruzeiro deu uma assistência, mas também recebeu o primeiro cartão vermelho de sua carreira. A expulsão ocorre justamente em um momento delicado, no qual o jogador igualou seu maior jejum de gols na temporada. O centroavante chegou à quinta partida consecutiva sem balançar as redes, uma marca que não alcançava desde o início do ano, quando ainda não era titular absoluto do time.

A seca recente de gols estagnou o jogador com 15 gols na artilharia do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, ele agora vê os concorrentes diretos se aproximarem perigosamente na disputa. Arrascaeta, do Flamengo, é quem mais ameaça, com 14 gols, tendo marcado três vezes neste mesmo período. Logo atrás vêm Vegetti, do Vasco, e Vitor Roque, do Palmeiras, ambos com 12 gols. O atacante alviverde, inclusive, vive grande fase e marcou quatro gols nos últimos cinco jogos.

Kaio Jorge vira garçom no clube

Apesar da falta de gols, Kaio Jorge tem contribuído de outra forma para o time. Durante este jejum, o atacante deu duas importantes assistências. A primeira para Matheus Pereira, no próprio clássico contra o Atlético-MG, e a segunda para Lucas Silva, na partida contra o Bragantino. Ele soma sete passes para gol no ano, sendo o segundo maior garçom do clube, atrás apenas de Matheus Pereira, que tem nove. Sua disciplina também era um ponto de destaque, pois atuou por 22 rodadas pendurado com dois cartões amarelos.

Por causa da expulsão no clássico, Kaio Jorge se torna um desfalque certo para a próxima partida do Cruzeiro. O clube enfrenta o Fortaleza no sábado (18), no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileirão, e não poderá contar com seu principal artilheiro. Para a sua vaga, o substituto natural é Gabriel Barbosa, vice-artilheiro do time na temporada com 13 gols marcados, que deve assumir o comando de ataque.

