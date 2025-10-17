Thiago Silva pede paciência à torcida do Fluminense com Zubeldía

A torcida do Fluminense já estava ensaiando vaias com o empate diante do Juventude, mas Thiago Silva marcou o gol nos minutos finais para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o time jaconero, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pelo Brasileirão. O zagueiro comentou sobre o trabalho do técnico Zubeldía e pediu paciência aos torcedores neste período de adaptação.

“Eu só peço que eles tenham um pouquinho mais de paciência com a gente, estamos em um trabalho novo, implementações de algumas ideias que a gente não estava acostumado. Então, a gente vai errar, porque a gente tem que chegar no final do ano, na semifinal contra o Vasco e fazer um grande desempenho. Para isso, os treinamentos são nossos jogos também, porque a gente não tem muito tempo. Então, um pouquinho mais de paciência com a gente, no momento que a gente erra, a gente não erra porque quer”, destacou ao Amazon Prime.

O capitão, que garantiu a vitória, brincou que o lance foi um verdadeiro teste para a torcida. O gol, assim, aliviou a tensão no Maracanã.

“Eu fico feliz que no final eu pude contribuir, que eles (torcedores) possam voltar para casa com essa alegria de uma vitória no último minuto. Para o cardíaco com certeza é muito mais complicado (risos)”, disse Thiago.

Com o resultado, o Fluminense segue na sétima colocação, com 41 pontos, dois pontos do sexto colocado Botafogo. Agora, o time volta a campo na segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Vasco, às 19h30, também no Maracanã.

