Palmeiras e Grêmio levam a melhor nas semifinais e decidem o título da Brasil Ladies Cup

Mosqueteiras e Palestrinas comemoram classificação para a final da Brasil Ladies Cup

Mosqueteiras e Palestrinas comemoram classificação para a final da Brasil Ladies Cup - (crédito: Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)
Mosqueteiras e Palestrinas comemoram classificação para a final da Brasil Ladies Cup - (crédito: Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

O Palmeiras será o adversário do Grêmio na decisão da Brasil Ladies Cup-2025. Na noite desta quinta-feira (16), no estádio do Canindé, as Palestrinas não tiveram vida fácil contra o Gimnasia (ARG) e garantiram a classificação por 7 a 6 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

As argentinas abriram o placar com Florencia Gaetan aos oito minutos de jogo, mas Fê Palermo e Brena, aos 14′ e 18′ respectivamente, viraram para as brasileiras. Contudo, Lali Esquivel, aos 13′ da etapa final  balançou a rede e forçou a série decisiva nas penalidades.

Florencia Curril, Agustina Aguilera e Coronel desperdiçaram pela equipe argentina, enquanto Amanda Gutierres e Emily Assis falharam pelo lado palmeirense.

Na outra semifinal, o Grêmio — atual campeão — eliminou o Peñarol (URU) ao vencer por 2 a 0. Camila Pini e Domínguez (contra) anotaram os gols das Mosqueteiras.

A final, portanto, está marcada para o próximo domingo (19), às 18h30, no Canindé. Antes, às 15h, Gimnasia e Peñarol duelam pelo terceiro lugar da competição de futebol feminino organizada pela Federação Internacional de Football Soccer Society (FIFOS) em parceria com a Federação Paulista de Futebol.

Nesta temporada, apenas quatro equipes estão na disputa que ocorre no estádio da Portuguesa. Assim, o torneio tem um formato diferente em comparação aos anos anteriores, quando ocorreu uma divisão em grupos.

Já participaram do torneio clubes do porte de Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, River Plate (ARG) e Atlético de Madrid (ESP), além da seleção do Paraguai. Os campeões nas edições anteriores foram São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e Grêmio (2024).

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/10/2025 00:49
