Samuel Xavier critica “cera” do Juventude após vitória do Fluminense

Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier detonou a postura dos jogadores do Juventude antes do gol da vitória, no jogo dessa quinta-feira (16). Após a partida, o defensor chegou a defender o árbitro da partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Temos falado muito da arbitragem, mas hoje estava difícil para eles apitarem. Cada vez que a bola saía para fora de campo, um do Juventude caía. Era tiro de meta, o Jandrei caía. Aí ele (árbitro) deu oito minutos, que eu achei pouco pelo que eles seguraram o jogo. Só que dentro de campo estávamos falando ‘Vamos acreditar até o fim’”, iniciou Samuel Xavier.

“O Juventude estava fazendo um jogo para truncar a partida e achar um gol. Estava difícil para nós. Mas hoje não tem que culpar a arbitragem. Não é porque a gente venceu, estava difícil para eles apitarem, eles não queriam o jogo”, completou ao Amazon Prime.

Com o resultado, o Fluminense segue na sétima colocação, com 41 pontos, dois pontos do sexto colocado Botafogo. Agora, o time volta a campo na segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Vasco, às 19h30, também no Maracanã.

