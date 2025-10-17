Neymar obtém vitória judicial em caso contra Luana Piovani; veja condenação da atriz

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Justiça de São Paulo condenou Luana Piovani por injúria contra Neymar Jr., após declarações feitas pela artista durante a polêmica da chamada “PEC das Praias”, em 2024. Assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, a decisão prevê que a atriz cumpra pena de quatro meses e 15 dias de detenção em regime aberto — convertida em prestação de serviços à comunidade.

A sentença teve como base uma queixa-crime apresentada pelo camisa 10 do Santos à época da polêmica. De acordo com o magistrado, as declarações da atriz ultrapassaram os limites da crítica e atingiram a honra e imagem do jogador.

Na decisão, divulgada inicialmente pelo portal Leo Dias, o juiz absolveu Luana do crime de difamação, mas reconheceu a prática de injúria qualificada. O magistrado identificou ofensas de forma direta, com caráter pessoal, em ampla escala nas redes sociais. O autos destacou, inclusive, alguns trechos:

“Como consegue ser tão mau caráter?” e ” Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem”, desabafou Luana à época.

Execução da sentença

Embora convertida em serviços comunitários, a pena imposta exige que a atriz cumpra ao menos oito horas semanais em entidade pública ou social. O local dependerá de definição durante a execução da sentença. Além disso, ela deverá arcar com as custas processuais fixadas em 100 UFESP, conforme determina a legislação estadual vigente (Lei nº 11.608/2003).

Como tudo começou?

A controvérsia entre o jogador e atriz teve início em maio de 2024, quando o camisa 10 anunciou sua participação em um projeto imobiliário focado em empreendimento de luxo em áreas litorâneas de Pernambuco e Alagoas. A iniciativa acabou associada à “PEC das Praias” e se tornou alvo de críticas por parte de ambientalistas e artistas.

Luana se manifestou sobre o tema e, em postagens feitas entre os dias 28 de maio e 1º de junho, referiu-se ao atleta como “escroto”, “mau-caráter” e “péssimo exemplo”. A defesa do astro entrou com uma ação alegando que as declarações ofendiam sua “dignidade, reputação e decoro”.

Um dos trechos citados no processo registra a frase: “Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar. Imagina se isso é ídolo”. A intensidade das críticas, segundo a Justiça, configurou desrespeito à figura pública, ainda que haja liberdade de expressão e direito à crítica.

Neymar rebate críticas

O caso ganhou contornos ainda mais tensos quando o atleta rebateu as críticas. Em resposta direta, o atacante publicou: “Era uma ótima atriz… Não tem nada para falar, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merd*”. A declaração teve ampla repercussão e alimentou a troca de farpas entre as partes.

Piovani manteve sua posição e mencionou, então, questões da vida pessoal do jogador. “Pode ser que a mulher que ele esteja ache ele um ótimo pai, mas a gente precisa ter discernimento. Precisa entender que ela está vivendo uma fantasia. Além que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai”, disse Luana.

Proposta de acordo recusada

Antes da sentença, houve tentativa de resolução amigável — rejeitada pela atriz. A defesa do jogador propôs, em fevereiro deste ano, o encerramento do processo mediante um pedido público de desculpas. A proposta previa a renúncia ao pedido de indenização de R$ 50 mil por danos morais, mas Luana, conforme mencionado, recusou formalmente a oferta.

O desfecho da ação penal, com a condenação da atriz, encerra a disputa judicial no âmbito criminal, mas ainda pode gerar reflexos em esfera cível, caso a parte autora decida mover ação reparatória.