Ex-técnico da Seleção descarta Neymar em alto nível e lamenta: “Não serve como exemplo”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Convidado da próxima edição do programa CNN Esportes S/A, que vai ao ar neste domingo (19), Emerson Leão concedeu uma entrevista baseada na transparência sobre o futebol brasileiro. O tom mais crítico surgiu ao abordar o atual momento de Neymar e as chances de tê-lo em condições para Copa do Mundo 2026 — algo praticamente descartado pelo ex-técnico.

“Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra: o homem fora e o homem dentro. E aí, não serve como exemplo para ninguém. Eu não o vejo resolvendo nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso”, iniciou, sem rodeios, o ex-goleiro.

As declarações de Leão coincidem com a marca de dois anos desde a última partida do ídolo com a camisa da Seleção. O atacante sofreu a lesão mais grave da carreira justamente no dia 17 de outubro, no ano de 2023, durante a derrota do Brasil para o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa, em Montevidéu.

O atacante deixou o campo de maca e o estádio de muletas na ocasião, com o joelho esquerdo imobilizado. Logo depois, exames confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior e lesões nos meniscos, exigindo intervenção cirúrgica. O astro enfrentou um longo período de reabilitação e, desde então, não vestiu mais a Amarelinha.

Limitações físicas em pauta

O ídolo nacional enfrentou novos obstáculos mesmo após a recuperação completa da lesão. De lá para cá, lidou com outros diversos problemas físicos — que o tiraram do Al-Hilal e tem prejudicado sua continuidade no Santos.

A lesão mais recente ocorreu em setembro, mês passado, no músculo reto femoral da coxa direita. O episódio obrigou o jogador a iniciar novo tratamento sob supervisão do departamento médico do Santos.

A condição física do atleta, aliás, se tornou pauta da entrevista de Emerson Leão e um dos principais pontos de sustentação para sua opinião sobre o futuro do jogador. Para o ex-técnico, o camisa 10 não possui condições de atuar em alto nível.

“Já está mais avançado. Não deixou de saber jogar futebol, mas exige dele hoje os arranques que tinha e não tem mais. Ele sabe o que vai fazer, mas não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular. E não é o mesmo atleta. Não adianta”, avaliou Leão.

Rotina de recuperação de Neymar

O camisa 10 segue afastado de suas funções e focado na recuperação, com sessões de fisioterapia em dois períodos diários. Ele tem dividido as atividades entre o CT Rei Pelé, sede do Santos, e atendimentos em sua residência, com apoio de profissionais de sua confiança.

O planejamento prevê o retorno gradual às atividades, embora ainda não haja data estipulada para reintegração total ao elenco. Fontes ligadas ao clube indicam que o foco, neste momento, é garantir estabilidade física antes de pensar em convocações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.