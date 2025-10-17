Marca negativa liga alerta para Dorival Junior no Corinthians

Na última quarta-feira, o Corinthians viveu uma noite de pesadelo na Vila Belmiro. Fora de casa, o Timão foi derrotado pelo Peixe por 3 a 1 no clássico, mas o que chamou atenção, além da apatia da equipe, foi uma marca negativa atingida pela primeira vez sob o comando de Dorival.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No clube desde o fim de abril, Dorival Junior levou três gols em uma partida pelo Corinthians pela primeira vez – foram 31 partidas desde então. Ao todo, o Timão sofreu 19 finalizações por parte do ataque do Santos, a segunda maior marca de um clube contra o Corinthians. Curiosamente, o time que mais finalizou contra o Timão foi o Mirassol – 20 vezes – na partida em que a equipe de Dorival venceu por 3 a 0.

Das 31 partidas sob o comando de Dorival, o Corinthians não levou gols em 14, mas a falta de poder defensivo nos últimos dois jogos ligou um alerta, principalmente de olho na semifinal da Copa do Brasil.

Com foco no mata-mata nacional, onde o Corinthians sequer levou gols até aqui, Dorival Junior precisará corrigir e reconstruir a solidez defensiva perdida nos últimos dois jogos. Principalmente porque o adversário do Timão, o Cruzeiro, é um dos cinco melhores ataques da Série A e tem o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge.

Foco na Copa do Brasil?

Por mais que seja nítido que o Corinthians passou a focar seus esforços na preparação para o jogo da Copa do Brasil, o volante Raniele destacou que a equipe não tem “escolhido jogos”. Segundo o jogador, este não seria o motivo da “guarda baixa” defensiva nos últimos jogos.

“Por detalhes, os resultados escapam. Temos que manter a concentração 100% do tempo. Não podemos mais fazer isso, entrar da maneira que estamos entrando. Não podem se repetir esses resultados. Escolher jogos eu acho que não condiz com o que a gente faz. Tem jogos que a gente tem desempenho bom, outros ruins. A gente é profissional. Se fosse escolher, escolheria todos”, disse Raniele após a derrota.

O Corinthians volta a entrar em campo já no próximo sábado. O Timão recebe o Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 18h30, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.