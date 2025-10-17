Totti revela que quase atuou no Real na era galáctica: “Meu amor pela Roma prevaleceu”

Em meados dos anos 2000, o Real Madrid montou uma verdadeira seleção em seu elenco, com Ronaldo Fenômeno, Zidane, David Beckham e cia, que chamou a atenção do mundo do futebol. No entanto, o italiano Francesco Totti explicou, em entrevista ao podcast “Prime Sport”, apresentado por Luca Toni, que quase foi um galáctico e atuou naquele time.

“Em 2004, eu poderia ter ido para o Real Madrid. Eu estava muito perto de assinar, a única coisa que faltava era assinar. Meu coração e meu amor pela Roma prevaleceram. Também recebi uma oferta enorme da MLS e, antes da minha partida de despedida, Mihajlovic também me ligou para assinar pelo Torino. Mas eu nunca teria concordado em vestir outra camisa, não me arrependo”, disse.

Dessa forma, o ex-jogador se orgulha de ter vestido apenas a camisa da Roma, além da seleção italiana, em toda a carreira. Um feito que pouco atletas tiveram no futebol

“Minha escolha sempre foi Roma ou Roma. Desde o início, pensei: ‘É aqui que nasci e é aqui que vou morrer’. Será difícil encontrar outro homem que faça o que eu fiz com meu povo e minha camisa”, frisou.

Números do italiano

Ao todo, o ex-jogador fez 786 jogos pela Roma, com 307 gols marcados. Além disso, conquistou um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália. Já pela Azzurra, disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006, sendo campeão na segunda ocasião.

