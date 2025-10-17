Fluminense sente ausência de Acosta, e Zubeldía fala sobre possível retorno no clássico

Zubeldía durante a coletiva após o triunfo sobre o Juventude, no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Apesar da vitória sobre o Juventude, no Maracanã, o Fluminense não teve uma boa atuação na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na armação, a equipe carioca nitidamente sentiu falta do argentino Lucho Acosta, que tem se destacado desde a chegada de Luís Zubeldía, porém não pode estar em campo.

Afinal, o jogador fez um controle de carga. O meia apresentou sinais de desgaste durante a preparação e, por isso, ficou fora do confronto com a equipe de Caxias do Sul.

No entanto, durante a coletiva, Zubeldía disse que provavelmente irá contar com o atleta na próxima rodada, segunda (20), às 19h30 (de Brasília) O Tricolor mede forças com o arquirrival Vasco, em uma briga direta pelo G6, naquela que será a prévia da semifinal da Copa do Brasil, marcada para dezembro.

“Acho que sim (vai voltar contra o Vasco). Por isso digo, ressalto o número de jogadores que temos, que às vezes na gestão podem ser um pouco difíceis, porque todos querem jogar, todos têm o seu ego, todos têm a vontade de jogar”, disse.

“Mas as lesões se notam menos, ou seja, Nonato, que foi um jogador importante, está lesionado, mas ao ter variantes pode descobrir essa posição. Estamos tentando que eles se recuperem o mais rápido possível, entendendo que nessa parte do torneio é muito importante ter a maioria dos jogadores à disposição”, completou.

Olho na tabela

Com o triunfo, o Fluminense agora soma 41 pontos, apenas dois atrás de Bahia e Botafogo, que atualmente ocupam a quinta e sexta colocações, respectivamente. O time, então, iniciou uma sequência de partidas no Rio de Janeiro. Agora, aposta na força da torcida para se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

Vale lembrar que a equipe sofreu gols no fim contra Sport e Mirassol, fora de casa, e deixou pontos importantes pelo caminho. O foco é aproveitar as partidas seguidas no Maracanã para chegar forte na briga por uma vaga na próxima edição do torneio continental.

