Flick se revolta com boato sobre imposição da diretoria para escalar Yamal

Hansi Flick perdeu a paciência durante a entrevista coletiva que antecede o duelo entre Barcelona e Girona, neste sábado, pela retomada do Campeonato Espanhol. O treinador reagiu com irritação ao ser questionado sobre um suposto pedido da diretoria para escalar Lamine Yamal na partida contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões.

De acordo com o programa de TV ‘El Chiringuito’, Yamal teria chegado atrasado ao treino antes do confronto com os franceses. Por isso, Flick planejava deixá-lo no banco como punição. Ainda segundo o programa, o diretor de futebol Deco teria intercedido, alegando que o presidente Joan Laporta queria o jovem atacante entre os titulares.

Ao ouvir a pergunta, o técnico alemão reagiu com ironia e desconforto. “Besteira total, uma m… esse boato sobre Yamal ter chegado atrasado. É completamente falso”, declarou, visivelmente contrariado.

Flick afirmou que mantém uma relação de confiança com Deco e demais dirigentes e negou qualquer interferência na escalação. “Gostaria de saber de onde tiraram isso. Tenho confiança no meu trabalho e na equipe que me apoia. Ninguém aqui pediria algo assim. É um boato sem fundamento, uma mentira”, completou.

Na ocasião citada, Yamal voltava de lesão e foi titular pela primeira vez após o período de recuperação. Apesar da presença do jovem astro, o Barcelona acabou derrotado por 2 a 1 pelos franceses, que jogaram desfalcados.

Para o duelo com o Girona, Flick seguirá com desfalques. Ferran Torres está fora, Raphinha ainda não reúne condições de jogo, e Yamal deve atuar apenas parte da partida.

“As lesões nos prejudicam, mas precisamos administrar bem a situação. Talvez seja o momento de alguns jogadores da La Masia mostrarem seu valor”, afirmou o treinador.

