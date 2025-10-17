Ronaldinho Gaúcho “antecipa” mistério sobre morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ronaldinho Gaúcho solucionou o grande mistério que tem intrigado os brasileiros nos últimos dias: quem matou Odete Roitman? Ao se encontrar com Débora Bloch, atriz que deu vida à emblemática vilã de ‘Vale Tudo’, nos corredores da Globo, o Bruxo brincou sobre a verdade por trás do grande enigma da teledramaturgia nacional.

“Encontrei a Odete Roitman, está viva kkkkkkkkk”, escreveu o ex-jogador nos stories do Instagram.

O encontro entre as celebridades ocorreu durante o Upfront 2026, evento promovido pela TV Globo, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma reunião para apresentar ao mercado publicitário a programação da emissora para o próximo ano.

Ronaldinho participou da cerimônia como um dos rostos confirmados para cobertura especial da emissora durante a Copa do Mundo de 2026, entre junho e julho.

Referência viral nas redes

O astro mexeu com os ânimos justamente às vésperas do último capítulo do remake de ‘Vale Tudo’, que vai ao ar nesta sexta-feira (17). Por isso, a publicação rapidamente viralizou e envolveu bolhas que raramente se cruzam.

Internautas interagiram com bom humor à publicação e deixaram seus palpites sobre os reais suspeitos da trama. A personagem Odete Roitman, originalmente vivida por Beatriz Segall e agora por Débora Bloch, foi assassinada em 1989 na trama de Gilberto Braga, gerando a clássica pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”.

Ronaldinho na Copa do Mundo

O craque marcou presença no evento como integrante da equipe de cobertura da Copa do Mundo da FIFA 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. Campeão mundial em 2002, o Bruxo terá um quadro intitulado “Rolê Aleatório” para exibir bastidores do torneio, entrevistas e aspectos culturais das cidades-sedes.

O projeto engloba tanto a TV aberta quanto plataformas digitais da emissora. O Grupo vislumbra a projeção internacional do ex-jogador e seu trânsito no meio esportivo para garantir uma aproximação ainda maior entre público e ídolos mundiais.

