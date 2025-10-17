Crespo lamenta lesões no São Paulo e desabafa: “Surpresas constantes”

Na noite da última quinta-feira, em Porto Alegre, o São Paulo visitou o Grêmio e o resultado não foi dos melhores. O Tricolor Paulista foi derrotado por 2 a 0, e além do placar adverso, Hernán Crespo ganhou mais um problema para o resto da temporada.

Ainda no primeiro tempo, o técnico do São Paulo viu mais um jogador sair lesionado de campo: desta vez, Wendell foi quem se tornou mais uma baixa por contusão. O lateral deixou o gramado de maca e após a partida, deixou a Arena do Grêmio de muletas. Segundo a ESPN, o São Paulo acredita ser uma ruptura da fascite plantar.

Com isso, Wendell se tornou o oitavo desfalque por lesão no São Paulo. O jogador se juntou a nomes como Oscar, Cédric, Enzo Diáz, Luan, Rafael Tolói, Calleri, Ryan Francisco e André Silva que estão no departamento médico do Tricolor.

Crespo desabafa

Após a partida, Hernán Crespo fez um forte desabafo ao falar dos desfalques e do planejamento para os próximos jogos do São Paulo no Brasileirão.

“É inacreditável. Tento programar o dia a dia, mas as surpresas aqui são constantes. Não tenho o privilégio de pensar no futuro, cada dia traz desafios inesperados. A ideia é fazer o melhor possível com quem temos disponível. Quando a temporada acabar, faremos um balanço e planejaremos o futuro”, reclamou Crespo.

Com apenas o Brasileirão até o final da temporada e brigando para retornar para a Libertadores, o São Paulo volta a entrar em campo neste final de semana. Fora de casa, o Tricolor visita o Mirassol, no Maião, no domingo (19), às 18h30.

