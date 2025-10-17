Evertton Araújo celebra atuar ao lado de Jorginho no Flamengo: “Conhece os atalhos do campo”

Evertton Araújo em ação na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Com Pulgar na busca por recondicionamento e os desfalques de Saúl, Allan e De la Cruz, Evertton Araújo voltou a ser titular no triunfo sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Assim, aos 22 anos, a cria da base rubro-negra atuou ao lado de Jorginho e encheu o companheiro de clube de elogios. após o 3 a 0 sobre o arquirrival.

“Muito feliz. A gente trabalha todo dia e dá o máximo no treino para ganhar oportunidade. São grandes nomes na posição e a concorrência é muito alta. É tentar aproveitar o máximo deles e desfrutar jogando com eles e aprender cada dia mais”, disse.

“Jogar com ele é muito bom. Ele auxilia, passa dicas, ajuda. Jorginho já viveu de tudo. Ele conhece os atalhos do campo. Eu estou aqui para escutar e dar o meu melhor”, completou, em entrevista à FlamengoTV.

Dessa forma, o camisa 21 foi um dos convidados do “Papo de Campeão”, projeto que leva jogadores do profissional para conversar com os jovens da base. Foi, então, a vez de Jorginho conversar com a categoria sub-17 no auditório do Centro de Treinamento da base, no Ninho do Urubu.

“A importância de falar para atletas mais jovens é grande. Só que é mais importante que eles vejam a minha participação. As palavras voam e o exemplo é que fica. É bom que os meninos vejam isso de perto e espero que eles tenham escutado e aprendido. O mínimo que eles levem já é positivo. Espero que levem alguma coisa”, frisou Jorginho, ao site do clube carioca.