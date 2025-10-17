Flamengo anuncia a contratação do treinador Celso Silva para o futebol feminino

Depois de anunciar a saída de Rosana Augusto, o Flamengo contratou o treinador Celso Silva para comandar o time feminino. Assim, o profissional já esteve no CFZ nesta sexta-feira (17), teve seu primeiro contato com o elenco e vai assistir ao jogo deste sábado (18) contra o Real Heips, às 10h, na Gávea, pelo Carioca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cabe destacar que essa será a segunda passagem do técnico pelo clube carioca. Na primeira, ele chegou como auxiliar em 2015 e ficou no cargo até o início de 2020. No período, sagrou-se pentacampeão carioca e campeão brasileiro. Em seguida, assumiu em definitivo, durante a pandemia, permaneceu até o fim de 2021 e conquistou novamente o Estadual.

Nova oportunidade

Em 2022, após reformulação interna, tornou-se técnico do Sub-20, com ótimo trabalho. À frente da equipe, chegou à semifinal do Brasileirão da categoria e, em 2023, levou o Flamengo ao título invicto da primeira edição da Copinha.

“Esse retorno ao Flamengo me deixa extremamente emocionado, grato e honrado. Poder representar de novo essa instituição é motivo de muito orgulho. Já vivi muitos anos aqui, passei por vários períodos e vivi momentos que ficaram marcados na minha vida até hoje, como o título brasileiro em 2016 e a conquista da Copinha”, disse.

“Entendo que é uma missão desafiadora pela grandeza do clube, mas é o que todo profissional deseja. Então, agradeço à diretoria pela confiança e espero poder corresponder às expectativas, através de muito trabalho, suor e dedicação. Vamos dar sequência no que já foi construído nessa temporada e planejar a próxima, com foco sempre em fazer o Flamengo melhor” completou.

“O fato de eu conhecer o clube e várias meninas que hoje estão no elenco facilita muito, mas ter atletas do porte de Cristiane, Fabi, Djeni e Ju Ferreira – que também já trabalhou comigo -, neste novo momento do projeto, é fundamental. A junção da base sólida com as mais experientes será um dos pilares do nosso trabalho”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.