Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

O sábado de Brasileirão reserva um dos grandes clássicos nacionais entre dois gigantes. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Atlético-MG, às 18h30, em jogo que abre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No jogo do primeiro turno, na Arena MRV, pela 10ª rodada, as equipes ficaram em um empate sem gols, com grande atuação do goleiro Hugo Souza, do Corinthians.

Onde assistir

O jogo entre Corinthians e Atlético-MG, pelo Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Corinthians

O Corinthians volta a jogar em casa pelo Brasileirão depois de uma semana conturbada. Fora de casa, o Timão foi derrotado no clássico contra o Santos por 3 a 1, com uma atuação ruim que ligou o sinal de alerta na equipe. Contudo, contra o Santos, nomes como Rodrigo Garro e Memphis Depay voltaram a entrar em campo e deram esperança de dias melhores para os torcedores.

Para o jogo deste sábado, no entanto, o Corinthians não poderá contar com Gustavo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. André Carrillo, recuperado de lesão, segue como dúvida, assim como o zagueiro André Ramalho.

Como chega o Atlético-MG

Ainda sem apresentar o melhor futebol sob o comando de Jorge Sampaoli, o Atlético-MG enfrenta o Corinthians neste sábado também após disputar um clássico. Em casa, o Galo ficou no empate com o Cruzeiro, mesmo atuando por 40 minutos com um jogador a mais no segundo tempo. Contudo, o Atlético-MG não soube aproveitar a superioridade numérica e teve uma atuação bem fraca.

Para o jogo deste sábado, Sampaoli terá desfalques importantes. O técnico não poderá contar com Júnior Santos, Lyanco, Cuello, Caio Maia, Alexsander e Patrick, todos lesionados. Iván Román, por sua vez, deve ser poupado.

CORINTHIANS x ATLÉTICO-MG

29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 18/10/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Iván Román; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

