Flamengo se manifesta contra ação surpresa de controle de doping durante treino

O Flamengo publicou, nesta sexta-feira (17), uma nota em que manifesta “desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)”. De acordo com o clube, a visita surpresa de agentes do órgão, no Ninho do Urubu, atrapalhou a atividade de preparação para o jogo contra o Palmeiras.
Além disso, o Rubro-Negro firma que a ABCD desorganizou a rotina e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Segundo o clube, três representantes da organização assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe.
Ainda na nota, o clube da Gávea informou que, nesta semana, a Conmebol realizou testes com o elenco. Afinal, houve um procedimento que envolveu os semifinalistas da atual edição da Libertadores.
Vale lembrar que este não é o primeiro episódio do Flamengo com a ABCD. Em 2023, Gabigol teve que conviver com uma denúncia por tentativa de fraude em exame antidoping. O atacante chegou a ser suspenso por dois anos, entretanto atuou por efeito suspensivo antes de ser absolvido meses depois.
Leia a nota do Flamengo
O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Ela realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.
A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.
Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento e impediu os exercícios de ativação. Além de atrasar o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.
O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.
O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte. Mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.
