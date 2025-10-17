Flamengo se manifesta contra ação surpresa de controle de doping durante treino

O Flamengo publicou, nesta sexta-feira (17), uma nota em que manifesta “desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD)”. De acordo com o clube, a visita surpresa de agentes do órgão, no Ninho do Urubu, atrapalhou a atividade de preparação para o jogo contra o Palmeiras.

Além disso, o Rubro-Negro firma que a ABCD desorganizou a rotina e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Segundo o clube, três representantes da organização assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe.

Ainda na nota, o clube da Gávea informou que, nesta semana, a Conmebol realizou testes com o elenco. Afinal, houve um procedimento que envolveu os semifinalistas da atual edição da Libertadores.

Vale lembrar que este não é o primeiro episódio do Flamengo com a ABCD. Em 2023, Gabigol teve que conviver com uma denúncia por tentativa de fraude em exame antidoping. O atacante chegou a ser suspenso por dois anos, entretanto atuou por efeito suspensivo antes de ser absolvido meses depois.

O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Ela realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.