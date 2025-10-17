Riquelme comemora assistência decisiva em triunfo do Fluminense: “Primeira de muitas”

Riquelme Felipe em ação com a camisa do Fluminense diante do Juventude - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense encontrou dificuldade para furar o bloqueio do Juventude, no Maracanã, mas, nos acréscimos, Thiago Silva anotou um golaço após cruzamento de Riquelme Felipe. Em entrevista após a partida, o jovem celebrou sua assistência e citou a relação com o Monstro, que é uma referência para o elenco e ajuda com conselhos e conversa ao longo da semana.

“Durante a semana, Thiago Silva dá muito conselho e ajuda todos nós. Ele tem me ajudado muito, conversamos bastante. Hoje vai ficar marcado, pois pude contribuir de forma direta”, disse.

“Eu já tinha recebido uma bola parecida com essa. Na primeira, tentei cavar para o Hércules, mas deu errado. Na segunda bola, eu fiz de forma diferente e saiu o gol do Thiago Silva. Felicidade imensa com a primeira assistência, a primeira de muitas”, completou.

“Entendemos as dificuldades de quando um time vem jogar fora de casa contra o Fluminense. Nós já tínhamos treinado para isso. Quando eles baixam a linha, fica difícil quebrá-las. Mas é ter tranquilidade para sair com a vitória, como aconteceu hoje.

Olho na tabela

Com o triunfo, o Fluminense agora soma 41 pontos, apenas dois atrás de Bahia e Botafogo, que atualmente ocupam a quinta e sexta colocações, respectivamente. O time, então, iniciou uma sequência de partidas no Rio de Janeiro.

Agora, aposta na força da torcida para se consolidar na zona de classificação para a Libertadores. O primeiro confronto será na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), diante do Vasco, adversário da semifinal da Copa do Brasil.

“Sabemos da dificuldade que é ganhar a Copa do Brasil. Seguiremos trabalhando de cabeça erguida. Na segunda, já começa a semifinal (Vasco, adversário também na Copa do Brasil) e vamos com tudo e se Deus quiser, sair com a vitória”, salientou Riquelme.

Vale lembrar que a equipe sofreu gols no fim contra Sport e Mirassol, fora de casa, e deixou pontos importantes pelo caminho. O foco é aproveitar as partidas seguidas no Maracanã para chegar forte na briga por uma vaga na próxima edição do torneio continental.

