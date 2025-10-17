Weverton, goleiro do Palmeiras, lesiona a mão e vira dúvida contra o Flamengo

De olho no confronto direto pelo título brasileiro, o Palmeiras pode não contar com um de seus principais jogadores contra o Flamengo. Weverton, goleiro titular do Verdão, machucou a mão e virou dúvida para Abel Ferreira.

Segundo informações publicadas pelo ge, Weverton está com uma lesão em uma das mãos e provavelmente não vai enfrentar o Flamengo, no domingo, no Maracanã. O clube ainda não se pronunciou oficialmente e espera o treinamento desta sexta-feira para confirmar ou não a ausência do camisa 21.

Sem Weverton, a posição de goleiro titular do Palmeiras será disputada entre Carlos Miguel e Marcelo Lomba. O primeiro, por sua vez, contratado nesta temporada por 5,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões na cotação da época), pode fazer a sua primeira partida pelo Verdão, enquanto Lomba já fez quatro jogos neste ano.

Sempre presente

Titular do gol palmeirense, Weverton é o jogador que mais fez jogos pelo Verdão nesta temporada. Ao todo, até o momento, o goleiro esteve em campo em 58 dos 62 jogos. A última vez em que Weverton não esteve no gol do Palmeiras foi no dia 3 de agosto, contra o Vitória, no Barradão. Naquela partida, Marcelo Lomba foi o titular na meta.