Juventude ameaça deixar campo após gol do Fluminense, relata árbitro em súmula

A vitória com muito sofrimento do Fluminense por 1 a 0 teve confusão logo depois de Thiago Silva marcar nos acréscimos, pelo Brasileirão. De acordo com a súmula, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes encerrou a partida porque os jogadores do Juventude não quiseram voltar a jogar após o gol, inconformados com a arbitragem.

“Diante da resistência da equipe visitante em aceitar o reinício da partida, e considerando que o tempo regulamentar mais os acréscimos de 8 minutos já haviam sido integralmente cumpridos (até os 53 minutos), encerrei a partida”, explicou o árbitro.

“A equipe do Juventude demonstrava claramente que não aceitaria o reinício e já se encaminhava para deixar o campo de jogo”.

O árbitro ainda citou a fala de Alan Ruschel contra ele. O capitão do Juventude afirmou que Jefferson Ferreira não abriu contagem de oito segundos. No entanto, o juiz cumpriu a regra.

“Você não contou os 8 segundos, você está de sacanagem, eu sou capitão tenho direito de falar com você, você está de sacanagem, é só com a gente que faz isso”.

O que aconteceu

A reclamação, afinal, foi por conta de um lance que originou o gol do Fluminense. O goleiro Jandrei segurou a bola nas mãos por 10 segundos, mais do que os oito permitidos. Assim, o árbitro assinalou o escanteio, como manda a nova regra para coibir a cera no futebol.

Com isso, os jogadores do Juventude ficaram irritados com a marcação. Ainda segundo o relato de Jefferson Ferreira na súmula, Alan Ruschel e Nenê incentiveram os companheiros a deixarem o campo e não reiniciar a partida.

Por fim Alan Ruschel ainda foi expulso após o apito final por “reclamar de maneira agressiva tentando passar pelo policiamento” que fazia a segurança da arbitragem.

