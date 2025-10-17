Roma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

A abertura da sétima rodada do Campeonato Italiano, neste sábado (18/10), terá um clássico de parar o país. Afinal, a partir das 15h45 (de Brasília), no estádio Olímpico, na capital, Roma e Inter de Milão se enfrentam, em embate entre dois dos candidatos ao título.

Em segundo, os romanistas chegam embalados pela vitória fora de casa sobre a Fiorentina. Já a Inter, por sua vez, se recuperou de duas derrotas consecutivas e já vem de três vitórias em sequência. Vejamos como chegam os rivais para este grande clássico.

LEIA MAIS: Totti revela que quase atuou no Real na era galáctica: “Meu amor pela Roma prevaleceu”

Como chega a Roma

Após um excelente início de temporada sob o novo comando de Gian Piero Gasperini, a Roma chega com moral para o confronto deste sábado. E há boa notícia para o italiano. Afinal, o lateral-direito Wesley, que foi cortado da Seleção por lesão na tíbia, está recuperado e vai a campo.

No entanto, o comandante segue sem poder contar com Edoardo Bove, Leon Bailey e Angelino – todos com problemas físicos. Na prévia ao duelo, Gasperini demonstrou respeito à Inter de Milão.

“A Inter é excepcional pelo que alcançou na Serie A e na Liga dos Campeões (temporada passada). É uma equipe forte, mas também um desafio sério para nós. Concordo que esta é uma oportunidade para medirmos a nossa força. A melhor forma de avaliar o seu nível é contra adversários fortes. Os encontros com os melhores ajudam-no a compreender e a ver o quão competitivo pode ser, embora seja apenas um jogo”, declarou em coletiva.

A Roma vem na segunda posição com os mesmos 15 pontos do líder Napoli. No entanto, fica atrás por conta do saldo de gols: seis dos napolitanos contra cinco do time da capital.

Como chega a Inter de Milão

A Inter também chega com moral elevada para o jogo no Olímpico de Roma. Afinal, vem de cinco vitórias consecutivas por todas as competições (sendo três pela Serie A) e escala posições melhores na tabela. Atualmente, a equipe de Chivu surge na quarta colocação, com 12 pontos, e pode superar a Roma em caso de vitória.

Para o clássico, porém, o romeno também conta com três desfalques. Não terá Darmian, Di Gennaro e Marcus Thuram à disposição. Todos eles seguem se recuperando de lesão. A imprensa italiana, no entanto, destaca a solidez defensiva do comandante. Isso porque nos cinco jogos de invencibilidade citados, os Nerazzurri sofreram somente dois gols.

O retrospecto recente também ajuda os visitantes, que não sabem o que é perder para o rival no Olímpico desde 2016. Desde então, são oito jogos, com cinco vitórias e três empates. Os últimos quatro duelos no estádio, aliás, foram vitórias interistas.

ROMA x INTER DE MILÃO

Campeonato Italiano 2025/26 – 7ª rodada

Data-Hora: 18/10/2025, sábado, 15h45 (de Brasília)

Local: Olímpico, em Roma (ITA)

ROMA: Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Wesley, Cristante, Koné e Tsimikas; Soule, Pellegrini e Dovbyk. Técnico: Gian Piero Gasperini

INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Espósito e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Dario Cecconi (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: Disney+ Premium

