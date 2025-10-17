Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 8ª rodada da Premier League, o Nottingham Forest recebe o Chelsea, neste sábado (18), às 8h30 (de Brasília), no The City Ground, em Nottinghamshire. Assim, no momento, as equipes vivem fases opostas, pois os donos da casa estão bem próximos da zona de rebaixamento, enquanto os Blues sonham em se aproximar da zona de classificação para a Champions League.

Dessa forma, o Forest soma apenas cinco pontos, um a mais que o Burnley, e ocupa a 17ª posição. Por outro lado, os comandados do técnico Enzo Maresca têm 11 pontos, três atrás do surpreendente Bournemouth, atual quarto colocado.

Onde assistir

O confronto deste sábado (18) terá a transmissão da Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Nottingham Forest

A equipe não poderá contar com Aina, que fez uma cirurgia na coxa e está indisponível no momento. Nesse sentido, Zinchenko (virilha) e Douglas Luiz (coxa) são dúvidas na montagem do time titular por parte do técnico Ange Postecoglou. No momento, a equipe vem de seis jogos sem vencer na Premier League, sendo o último resultado uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle.

Como chega o Chelsea

Os Blues chegam com moral para a partida depois de vencer o Liverpool na última rodada. Além disso, encerraram a sequência de três jogos sem vencer pela Premier League. No entanto, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com os seguintes atletas: Colwill, Andrey Santos, Essugo, Palmer e Delap, que seguem no departamento médico. Por fim, o técnico não estará à beira do campo, pois foi expulso no duelo contra o Liverpool.

Nottingham Forest x Chelsea

8ª Rodada da Premier League

Data-Hora: 18/10/2025, às 8h30 (de Brasília)

Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Savona; Sangaré, Anderson; Ndoye, Hudson-Odoi, Gibbs-White; Wood. Técnico: Ange Postecoglou

CHELSEA: James; Chalobah, Badiashile, Cucurella; Lavia, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Chris Kavanagh

