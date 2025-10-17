Definido árbitro para Flamengo x Palmeiras

A CBF definiu e divulgou nesta sexta-feira (17/10) o árbitro para o jogaço entre Flamengo e Palmeiras, no domingo (19/10), em “final antecipada” do Brasileirão. Dessa forma, Wilton Pereira Sampaio (GO), da Fifa, será o responsável por comandar a arbitragem no Maracanã, em jogo que começa às 16h (de Brasília). No entanto, a entidade ainda não divulgou o restante da equipe.

Wilton, afinal, é um dos principais nomes do país, representando o Brasil no Mundial de Clubes da Fifa, além de jogos da Libertadores e das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Além disso, participou do próprio Mundial do Catar, em 2022.

Ele já apitou 16 jogos da Série A nesta temporada, sendo o último a vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na quarta-feira (15/10), na Arena Castelão. Wilton apitou três jogos do Flamengo no Brasileirão e apenas um do Palmeiras.

Os clubes chegam para o confronto com a arbitragem como um dos assuntos principais. Afinal, o Fla reclama veementemente de possíveis erros em partidas recentes, como contra Grêmio (1 a 1), Cruzeiro (0 a 0) e Botafogo (vitória por 3 a 0). Já o Palmeiras se viu em meio a polêmica na virada contra o São Paulo, por 3 a 2. Na ocasião, o Tricolor Paulista reclamou muito da arbitragem de Raphael Claus.

O jogo será no Maracanã, domingo, às 16h (de Brasília). O Flamengo, que liderou boa parte do Brasileirão, chega na segunda posição, com 58 pontos. São três a menos que o líder Palmeiras, que engrena fantástica sequência de seis vitórias nos últimos sete jogos do torneio.

