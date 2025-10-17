Corinthians x Deportivo Cali, pela Libertadores Feminina: onde assistir, escalações e arbitragem

Quem será o grande campeão? O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali-COL neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina, em busca da conquista da Libertadores Feminina. Quem vencer, levantará o troféu. Se houver empate, a decisão será definida nos pênaltis.

Aliás, será apenas a 2ª vez que os times se enfrentam. No único confronto que tiveram, em 2022, o Deportivo Cali venceu o Corinthians por 2 a 1 na fase de grupos da Libertadores Feminina. Então, a expectativa para esse confronto é de um jogo bem aberto e disputado, já que as equipes são bem ofensivas.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Deportivo Cali, portanto, terá a transmissão de Globo SP, Sportv, CazéTV, Canal GOAT, NSports, XSports e Pluto TV.

Como chega o Corinthians

O Corinthians avançou na primeira fase com a liderança do Grupo A após empatar com o Independiente Dragonas, golear o Always Ready e vencer o Santa Fé. Nas quartas de final, confirmou o favoritismo ao superar o Boca Juniors por 4 a 0, com grande atuação de Gabi Zanotti. Em seguida, passou pela Ferroviária nas semifinais por 6 a 5 nos pênaltis após empate por 1 a 1.

Agora, as Brabas lutam pelo hexa da Libertadores. Em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, o Corinthians conquistou seus outros cinco títulos. Se conquistar a taça, o time paulista, portanto, fará de forma invicta. Até então, a equipe acumula três vitórias e dois empates. Além de 18 gols marcados e apenas dois sofridos. Por fim, o clube pode se tornar o primeiro tricampeão consecutivo.

Como chega o Deportivo Cali

Do outro lado, o Deportivo Cali se classificou na primeira fase com a liderança do Grupo D, depois de empatar com o Libertad e vencer Nacional e Universidad de Chile. Nas quartas de final, a equipe, assim, eliminou o São Paulo por 2 a 0. Nas semifinais, fez 5 a 4 diante do Colo-Colo nos pênaltis para avançar à decisão.

Atual bicampeão do Campeonato Colombiano faz sua melhor campanha na história da Libertadores Feminina. A equipe, portanto, busca igualar o feito do Atlético Huila, único campeão do país na história do torneio.

CORINTHIANS x DEPORTIVO CALI

Final da Libertadores Feminina 2025

Data-Hora: 18/10/2025 (sábado), às

Local: Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina)

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Gisela Robledo, Dayana Rodríguez, Andressa Alves (Victória Albuquerque), Duda Sampaio e Tamires; Gabi Zanotti e Letícia Monteiro. Técnico: Lucas Piccinato.

DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo e Angie Salazar; Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e Sindy Sánchez; Leidy Garzon. Técnico: Jhon Alber Ortíz.

Árbitra: Maria Laura Fortunato (ARG)

Auxiliares: Gisela Trucco (ARG) e Carla López (ARG)

VAR: Salome Di Iorio (ARG)

