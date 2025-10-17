Flamengo x Palmeiras: quem gasta melhor para ser campeão brasileiro?

A disputa pelo topo do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras também se reflete nas finanças. Afinal, cada ponto conquistado pelo time carioca em 2025 custou, em média, R$ 2,19 milhões, enquanto o clube paulista desembolsou R$ 1,64 milhão. A diferença mostra, assim, que o Flamengo gasta 33% mais para alcançar o mesmo desempenho esportivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com levantamento feito pelo “Bolavip Brasil” – divulgado nesta sexta-feira (17/10), antevéspera do duelo entre os rivais em “final antecipada”, o cálculo considera todos os pontos somados pelos clubes até a 28ª rodada do Brasileirão, em todas as competições. Além disso, os valores gastos com salários de elenco, com base nas informações do site especializado “Capology”. Mesmo com estilos diferentes, ambos investem pesado: juntos, Flamengo e Palmeiras gastam cerca de 61% a mais com salários do que a média dos outros 18 clubes da Série A.

LEIA MAIS: Weverton, goleiro do Palmeiras, lesiona a mão e vira dúvida contra o Flamengo

As prioridades também mudam de acordo com o setor. O Palmeiras direciona 62% de sua folha para atacantes, enquanto o Flamengo reserva 43% para a mesma faixa de campo. Apesar disso, a produção ofensiva é praticamente idêntica – 112 gols do Palmeiras em 62 partidas contra 111 do Flamengo em 61. A explicação pode estar no meio-campo: o time carioca aplica 26% da folha em meias e volantes, enquanto o rival destina apenas 8%.

Na defesa, o equilíbrio é maior. O Flamengo investe 31% em goleiros, laterais e zagueiros; o Palmeiras, 30%. A equipe de Filipe Luís leva ligeira vantagem: sofreu 35 gols, contra 47 do time de Abel Ferreira.

Flamengo e Palmeiras têm jogadores no Top-10 maiores salários

Atualmente, Flamengo e Palmeiras dominam o ranking dos dez maiores salários do futebol brasileiro – ainda de acordo com o levantamento. Andreas Pereira chegou ao Palmeiras com o segundo maior vencimento, atrás apenas do atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians. Em terceiro lugar está Samuel Lino, do Flamengo. Em quarto aparece Vitor Roque, do Palmeiras, e em quinto Paulinho, também do alviverde. Vale destacar que o jogador, contratado junto ao Atlético Mineiro, disputou apenas 16 jogos na temporada, por causa de lesões.

Yuri Alberto, do Corinthians, tem o sexto maior salário do Brasil. Em seguida, vêm dois jogadores do Flamengo: Saúl, em sétimo, e Jorginho, em oitavo. Gabigol, do Cruzeiro, e Oscar, do São Paulo, fecham o ranking dos dez maiores salários do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.