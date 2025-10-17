Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique se prepara para mais uma rodada da Bundesliga 2025/26 - (crédito: Foto: Reprodução/X)

Líder isolado da Bundesliga, com 18 pontos, o Bayern de Munique chega com moral para medir forças com o arquirrival Borussia Dortmund. Nesse sentido, o confronto ocorre neste sábado (18), às 13h30 (de Brasília), pela 7ª rodada, Allianz Arena, em Munique.

Dessa forma, o time bávaro soma 18 pontos em seis jogos, com 100% de aproveitamento. A equipe aurinegra, por sua vez, tem onze e, no momento, ocupa a quarta colocação, na zona de classificação para a Champions League.

Onde assistir

O confronto deste sábado (18) terá a transmissão da CazéTV (Youtube), do SporTV (TV Fechada) e do Xsports (TV Aberta).

Como chega o Bayern de Munique

A equipe bávara vive grande fase mesmo com vários desfalques neste início de competição. Entre eles, Jamal Musiala, Hiroki Iro, Josip Stanisic e Alphonso e Alphonso Davies seguem fora por lesão, enquanto o setor ofensivo esbanja qualidade e força. Afinal, Harry Kane lidera a artilharia do campeonato com 11 gols. Assim, o técnico Vincent Kompany deve seguir com o meio-campo formado por Kimmich e Goretzka e apostar na na velocidade de Olise e Gnabry pelas pontas.

“Não quero que pensemos em algum recorde ou três pontos. Queremos vencer o Dortmund. Simples assim, Não importa se você ganhou cinco ou perdeu cinco antes. Você só quer sempre ganhar este jogo.”, afirmou o treinador.

Como chega o Borussia Dortmund

Os aurinegros terão desfalques importantes para tentar vencer o clássico e encurtar a distância para o arquirrival Bayern de Munique. Nesse sentido, o capitão Emre Can segue em recuperação de uma lesão na virilha. Além dele, Julien Duranville e Aaron Anselmino também seguem de fora por suas respectivas contusões. Por outro lado, o treinador Niko Kovac deve manter a espinha dorsal, com Sabitzer e Nmecha como pilares do meio-campo.

“Acho que se jogarmos com muito medo em Munique, vai ser complicado. Os jogos anteriores mostraram que todas as equipes que tentaram apenas se defender… Isso não funciona, porque a qualidade deles é muito alta.”, disse o treinador Niko Kovac.

BAYERN DE MUNIQUE X BORUSSIA DORTMUND

7ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sábado, 18/10/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Gnabry e Luís Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Waldemar Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Guirassy e Maximilian Beier. Técnico: Niko Kovac.

Árbitro: Bastian Dankert

