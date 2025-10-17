Santos deve ter o retorno de três jogadores para duelo com o Vitória

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, deve contar com o retorno de três jogadores para o confronto diante do Vitória na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Tomás Rincón, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares surgem como reforços para o treinador montar o time.

O venezuelano recuperou-se de edema muscular na panturrilha esquerda e está em transição para o campo. Assim, deve iniciar os treinamentos com o elenco do Santos neste sábado.

Thaciano, por sua vez, acabou poupado por Vojvoda do clássico diante do Corinthians. No entanto, treinou normalmente nesta sexta e não preocupa. Já Tiquinho Soares retorna de suspensão automática e vira opção como centroavante.

Por outro lado, o treinador perdeu o volante João Schmidt, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Neymar, ainda em recuperação de uma lesão na coxa direita, também não joga.

Dessa maneira, Vojvoda deve mandar a campo a seguinte formação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz.

Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé

Nesta sexta-feira, o técnico Vojvoda iniciou as atividades com uma conversa com todo o elenco no gramado. Em seguida, comandou um treino com os jogadores que foram reservas ou ficaram fora do duelo contra o Corinthians, na última quarta.

Já os atletas que foram titulares no clássico ficaram na academia do CT e foram a campo somente para uma corrida. Eles ainda se recuperam do desgaste físico do confronto.

O jogo entre Santos e Vitória tem caráter decisivo para as duas equipes. Afinal, o Peixe tenta se afastar da zona do rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 31 pontos. O Rubro-Negro, por sua vez, vem logo atrás, em 17º, com 28.

