??dolo do Flamengo, Diego lembra momento difícil em 2019: “Pensei em sair do clube”

Ídolo do Flamengo, Diego lembra momento difícil em 2019 e afirma que pensou em sair do clube - (crédito: Reprodução)

Diego Ribas, um dos principais nomes do Flamengo no título da Libertadores de 2019, revelou em palestra para a Comlurb, que cogitou deixar o Rubro-Negro meses antes da conquista, mas que o massagista Denir o impediu de tomar tal atitude.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na época, o ex-jogador recebeu sofreu uma forte cobrança de torcedores, após perder um pênalti na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Aliás, no embarque para o jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ele chegou a ser cercado por organizadas, hostilizado e atacado com pipocas em seu rosto.

Assim, ele contou que quando chegou no quarto do hotel em São Paulo, chorou e pensou em deixar o Flamengo. No entanto, Denir, massagista do clube naquela época, convenceu o jogador a ficar.

“Eu abro a porta e está o Denir. Ele sentou na beira da minha cama e falou que já trabalhava há anos no clube, que viu muita coisa acontecer e que, às vezes, passar por essas situações tornavam os jogadores mais fortes. Ele pediu para eu erguer a cabeça pois eu ainda seria ídolo do Flamengo”, contou.

Diego Ribas pelo Flamengo

Diego é um dos ídolos recentes do clube carioca. Aliás, ele foi o capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo. Portanto, ele chegou ao Rubro-Negro em 2016 e foi capitão do time entre 2017 e 2022. Dessa forma, neste período, conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e quatro Cariocas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.