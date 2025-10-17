Clube atualiza quadro de saúde de atacante ex-Santos após atentado no Equador

Atacante ex-Santos tem carro atacado por dois homens em uma moto, quando chegava a treino no Equador - (crédito: Foto: Reprodução)

Um atentado ao atacante Bryan Ângulo, ex-Santos, ganhou repercussão na última quinta-feira (16). O episódio ocorreu no Equador, quando o atleta estava a próximo do treino da LDU de Portoviejo, seu atual time. De acordo com relatos da imprensa local, dois homens em uma moto atiraram em direção ao carro do jogador. Posteriormente, ele foi levado a um hospital, e o clube atualizou o quadro de saúde ao informar que ele não corre mais perigo de vida e sua situação é estável.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Infelizmente, o jogador Brayan Angulo Tenorio sofreu um atentado contra sua vida. Graças ao atendimento médico oportuno e ao apoio de seus companheiros, podemos confirmar que seu estado é estável”, detalha a nota da LDU Portoviejo.

Outros jogadores do time também foram vítimas de ameaça antes do duelo contra o Búhos, pela Segunda Divisão do Equador, programado para esta sexta-feira (17). O clube se mobilizou e solicitou a mudança do jogo para um local que garantisse a segurança dos jogadores dentro e fora de campo. A sugestão era levar para Guayaquil, porém sem êxito.

Em seguida, a polícia do Equador anunciou a prisão de dois suspeitos pelo crime e segue conduzindo a investigação pela identidade de outras pessoas envolvidas. O inquérito também está em busca da razão do atentado e se considera o episódio como tentativa de homicídio.

Atualmente com 29 anos, Angulo jogou pelo Santos em 2022. Ele esteve em campo 24 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência. Após sair do Peixe, ele jogou por Emelec, The Strongest, Mushuc Runa e, atualmente, defende a LDU Portoviejo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook