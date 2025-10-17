Vitor Reis analisa duelo contra Barcelona e elogia rivais: ???Será um grande desafio???

Vitor Reis, cria da base do Palmeiras, em ação com a camisa do Girona - (crédito: Foto: Divulgação)

O Girona encara o Barcelona no próximo sábado (18), no Estádio Olímpico Lluís Company, em partida válida pela 9ª rodada da LaLiga. O zagueiro brasileiro Vitor Reis destacou a importância do confronto e a motivação de enfrentar um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial pela primeira vez.

“Estou muito feliz por ter um adversário deste calibre. O Barça sempre foi e continua sendo um grande clube. Temos que estar muito preparados, mas se impusermos o nosso jogo e a nossa vontade, podemos sair com a vitória”, afirmou o defensor.

Vitor também comentou sobre o desafio de encarar jogadores de alto nível do elenco blaugrana.

“Lamine, pelo que vem fazendo, é um jogador que está evoluindo muito e tem tudo para ser um dos maiores. Mas o Barça tem jogadores muito bons. Pedri, Raphinha, Cubarsí… será um desafio enfrentá-los”, destacou o brasileiro.

Além disso, Vitor Reis ainda lembrou que o Girona já conseguiu superar o rival em temporadas passadas, fato que soube por meio do companheiro John Solís.

“Ele me disse que o Girona venceu os dois jogos naquele ano. Sei que foi algo muito importante para o clube e estou muito feliz”, completou.

O Girona vem de uma boa vitória em casa por 2 a 1, diante do Valencia, antes da pausa para a Data Fifa, e busca uma sequência positiva para respirar após um início de temporada ruim. Por outro lado, o Barcelona foi derrotado por 4 a 1 pelo Sevilla e viu o Real Madrid abrir dois pontos de vantagem na liderança.

