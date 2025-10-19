Dupla Arrasca-Pedro decide e Flamengo vence duelo de líderes com o Palmeiras

Alto índice de assertividade no primeiro tempo foi fundamental para o Flamengo vencer e igualar os pontos do Palmeiras na lideraça - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Se o duelo de seis pontos entre Flamengo e Palmeiras estava concentrado no potencial das duplas ofensivas, a do rubro-negro viveu uma tarde inspirada responsável por embolar de vez a luta pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Guiados pelo momento mágico das parcerias Arrascaeta/Pedro e Vitor Roque/Flaco López, rubro-negros e alviverdes se encontraram no Estádio do Maracanã e protagonizaram uma partida de tirar o fôlego. Com os camisas 10 e 9 flamenguistas inspirados, os cariocas venceram os paulistas por 3 x 2 e empataram, em pontos, a disputa direta pelo título da elite nacional.

O primeiro tempo contrastou volume x assertividade. Mesmo com mais posse e cercando a área rival, o Palmeiras teve dificuldade de criar grandes oportunidades. O Flamengo aproveitou e aproveitou todas as três escapas para construir a vantagem de 3 x 1. Os alviverdes reclamaram de decisões de arbitragem em dois lances de pênalti (um a favor, não marcado, e um contra, assinalado corretamente). Com o gramado pesado pela chuva, o jogo perdeu intensidade na etapa final. Atrás no placar, os palmeirenses tiveram as melhores oportunidades, mas pouco ameaçaram a vantagem dos flamenguistas, confortáveis defensivamente. O gol do desconto veio apenas nos acréscimos, sem tempo para algo mais.

Clássico de alta voltagem

Mesmo com vários momentos amarrados por bate-bocas de lance de arbitragem, Flamengo e Palmeiras entregaram um primeiro tempo digno de "decisão" do Brasileirão. Nos primeiros oito minutos, o alviverde ficou com a bola. O duelo, porém, pouco se desenrolou. A cada lance mais pegado, o árbitro Wilton Pereira Sampaio advertia os jogadores verbalmente, travando o andamento do jogo. Os palmeirenses ficaram na bronca pela não marcação de um pênalti em lance entre Jorginho e Gustavo Gómez. Apesar do volume, os palmeirenses pouco ameaçaram Rossi e foram punidos no primeiro contra-ataque puxado pelos flamenguistas. Aos 10, Pedro girou diante da marcação e acionou Arrascaeta. O camisa 10 avançou e tocou na saída do goleiro Carlos Miguel.

O alviverde não se abateu, manteve a posse e empatou aos 24. Khellven fez cruzamento preciso e Vitor Roque guardou de cabeça. No lance, Léo Ortiz recebia atendimento médico fora do campo e o Flamengo ficou 1 minuto e meio com um a menos. Com cada lance bastante disputado, o primeiro tempo seguiu animado. Aos 40, o rubro-negro voltou a ser fatal. Em pênalti sofrido por Pedro e bastante reclamado pelos palmeirenses por "encontrão" antes da falta, Jorginho recolocou os cariocas em vantagem. Dois minutos depois, os flamenguistas fizeram o terceiro. Pedro batalhou pela bola e a deixou com Arrascaeta. O uruguaio lançou para finalização certeira do camisa nove.

Tempestade esfria o jogo

A chuva no Rio de Janeiro provocou outra dinâmica no segundo tempo de Flamengo e Palmeiras. Com o gramado pesado, as duas equipes perderam em velocidade, mas compensavam em intensidade. O cenário manteve o jogo brigado. Na urgência do resultado, os palmeirenses finalizaram mais ao gol: acertaram o travessão em chute com desvio de Vitor Roque e assustaram em tentativa de Felipe Anderson. Os flamenguistas responderam em falta cobrada por cima por Luiz Araújo. Em termos defensivos, os donos da casa tinham sucesso nos cortes e mantinham a vantagem de dois gols diante da tentativa de pressão exercida pelos adversários paulistas.



Com bancos de reservas qualificados, as duas equipes acionaram os suplentes para renovar o fôlego na tentativa de manter o ritmo. No entanto, a dificuldade de engatar longas trocas de passe minou a criação de oportunidades claras. Aos 41, o Flamengo teve uma com Carrascal, mas o colombiano não aproveitou a saída errada de Carlos Miguel. Mantendo o 3 x 1, os donos da casa desaceleraram de vez o jogo na reta final e aproveitaram o cansaço dos visitantes para rodar a bola no campo ofensivo. No abafa, o alviverde ainda diminuiu. Em jogada de velocidade, Gustavo Gómez deu uma de centro-avante a aproveitou rebote de Rossi.

Briga pela liderança

O placar favorável aos rubro-negros no confronto direto do Maracanã embolou de vez a luta pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Flamengo e Palmeiras estão empatados com 61 pontos conquistados em 28 jogos. No entanto, os alviverdes ainda ostentam a primeira colocação pela vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate das posições da classificação da elite: 19 x 18. Flamenguistas e palmeirenses continuam com um jogo a menos em relação ao terceiro colocado Cruzeiro.