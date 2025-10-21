Gabigol e Rafaella Santos decidem aumentar a família e fortalecem nova fase da relação

Gabigol e Rafaella Santos anunciaram a chegada de Pia, uma cadelinha que chega para se tornar o mais novo xodó da família. O casal compartilhou os primeiros registros da cachorrinha no último final de semana, cada um em seu próprio perfil no Instagram, e reacendeu especulações quanto à iminência de uma possível gravidez.

As imagens de Rafaella com Pia chamaram mais atenção justamente pela ausência recente da influenciadora nas redes sociais e pelo "volume abdominal" apontado por seguidores. Internautas levantaram a hipótese de que a chegada da cadela possa ser um primeiro passo nos planos de maternidade do casal.

"Ela sumiu das redes sociais, apareceu agora com essa barriguinha. Deve estar grávida", comentou uma seguidora.

"Ela parou de pintar o cabelo, postar fotos… e por essa imagem aí, acho que vem um baby", acrescentou outra.

Pia, nossa princesa ???? pic.twitter.com/6pvZLqzMZC — Gabriel Barbosa (@gabigol) October 19, 2025





Planos de família

Há cerca de três meses, Rafaella comentou ao portal Leo Dias sobre o sonho de se tornar mãe e garantiu "estar preparada" para realizá-lo. Ela revelou, inclusive, que a maternidade já estava programada nos planos para o futuro próximo.

"Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe. Já está na minha agenda", declarou.

Segundo informações da editora-chefe do portal, Alexia Alcantarino, os planos do casal já estariam em andamento. Após receber o apoio de Neymar Pai e do restante da família, Rafaella teria se mudado para viver com Gabigol em Belo Horizonte, onde o jogador do Cruzeiro vive.

Fontes próximas ao casal afirmam que o atacante se refere à influenciadora como "a mulher da vida dele" e que o desejo de formar uma família uniu ainda mais o casal. "Ela está morando em BH com o Gabigol. Ele pediu a bênção da família, declarou seu amor, e eles estão prontos para viver essa nova fase", revelou Alcantarino.

Gabigol afasta rumores de crise

O relacionamento entre Gabriel Barbosa e Rafaella enfrentou recentemente uma série de rumores sobre uma possível crise. No entanto, no início deste mês, o atacante aproveitou o reencontro com a torcida do Flamengo no Maracanã para reafirmar, de maneira sutil, o compromisso com a influenciadora.

Durante o empate entre Cruzeiro e Flamengo, no dia 02 de outubro, Gabi entrou em campo com chuteiras personalizadas para os clubes. Os calçados exibiam desenhos de corações divididos em vermelho e azul — as cores dos times —, além dos nomes de pessoas importantes em sua vida, como seu pai, Valdemir, sua mãe Lindalva e sua irmã Dhiovanna.

O nome de Rafaella também estava presente no calçado e foi, inclusive, o que ele postou em seu perfil no pós-jogo. Justamente para reforçar o vínculo com a amada e afastar qualquer rumor sobre um possível término.

A relação entre os dois se estende há mais de uma década entre idas e vindas. Eles começaram a se envolver quando o atacante ainda pertencia ao Santos e se reconciliaram definitivamente em meados de 2024, oficializando o namoro na apresentação do atacante ao Cruzeiro, em janeiro.