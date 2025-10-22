Flaco López e Adrián Martínez protagonizam duelo à parte pela artilharia

Luís Moreira*

Além de uma luta por uma vaga na decisão, as semifinais da Libertadores reservam uma disputa particular pela artilharia. Flaco López, do Palmeiras, e Adrián "Maravilla" Martinez, do Racing, chegam às últimas etapas do torneio empatados: balançaram a rede sete vezes. Em participações diretas, totalizando gols e assistências, os hermanos estão no topo da contagem da competição sul-americana: Martínez soma nove, enquanto López contabiliza oito.

Rival do Flamengo nas semifinais, Martínez liderava a disputa de forma isolada até os acréscimos das quartas de final, quando Flaco marcou dois gols na vitória sobre o River Plate, no Allianz Parque. Na fase eliminatória, os argentinos também se sobressaem e são os mais decisivos: cada um soma três participações em gols, acompanhados de Vitor Roque, com o mesmo número.

Ambos protagonizaram trajetórias de superação nas carreiras. Hoje referência no ataque alviverde, Flaco chegou ao Palmeiras desacreditado, após não se firmar no Lanús e buscar espaço no futebol amador de Tres Arroyos, onde despontou como artilheiro antes de ser redescoberto. Na outra face da moeda, Martínez só se profissionalizou aos 23 anos, depois de ficar preso por seis meses devido a falsas acusações. Rodou por clubes da Argentina, Paraguai e Brasil, até se tornar a referência técnica do Racing.

A definição da artilharia dependerá do desempenho dos dois nas semifinais. Martínez chega para encarar o Flamengo após 15 dias afastado devido a uma lesão muscular. Pendurado para o duelo, "Maravilla" não esconde a preocupação com a possibilidade de ficar de fora do jogo de volta. "Estou mais preocupado com o cartão amarelo do que em marcar um gol", contou o centroavante. Flaco chega confiante, ao lado do companheiro Vitor Roque. Nos últimos cinco jogos, a dupla soma 11 participações diretas em bolas na rede.

