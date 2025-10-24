Filha de Ancelotti fala sobre encanto do técnico pela Seleção: "Como se tivesse voltado no tempo"

Com cinco meses e seis partidas à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti vive a expectativa da reta final de preparação para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Diante desse contexto, o treinador entende que fez a escolha certa na carreira ao deixar o Real Madrid e voltar a disputar um Mundial de seleções, segundo sua filha, Katia Ancelotti.

Em entrevista ao Corriere della Sera, da Itália, ela destacou que mesmo em pouco tempo, o italiano está encantado com a união e o comprometimento dos jogadores do Brasil.

"Algo me surpreendeu. Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol", disse.



"Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam", completou.

Relação estreita com o futebol brasileiro

A relação da família ficou ainda mais estreita. Afinal, Davide Ancelotti assumiu o comando do Botafogo e segue perto do pai. Ele será auxiliar de Carlo na Copa do Mundo, assim como Mino Fulco, marido de Katia.